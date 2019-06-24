«Локомотив» обыграл «Клагенфурт» в контрольном матче

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Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать Спорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.

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