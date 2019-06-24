«Локомотив» обыграл «Клагенфурт» в контрольном матче - Советский спорт
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24 июня 2019 19:50ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» обыграл «Клагенфурт» в контрольном матче

«Локомотив» начал с победы.

Московский «Локомотив» со счетом 3:1 победил «Аустрию Клагенфурт» в контрольном матче на сборе в Австрии.

В составе победителей отличились Никита Дорофеев (12-я минута), Эдер (45-я) и Станислав Магкеев (85-я).

Железнодорожники сыграли в следующем составе: Коченков (Медведев, 46), Живоглядов, Чорлука (Лапшов, 46), Магкеев, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов (Долгов, 60), Тугарев, Эдер.

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