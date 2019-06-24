Руслан Нигматуллин: Нет гарантий, что Гилерме будет первым номером в «Спартаке»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе Маринато Гилерме из «Локомотива» в «Спартак».
«У Гилерме все хорошо в «Локо». Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять на данному этапе нет никакого смысла! На сегодняшний день он – лучший вратарь России.
Переходить в «Спартак», где и так хватает игроков на эту позицию, – решение странное. Гарантий того, что он будет там первым, нет. Тренер знает его не так хорошо, как Семин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге», – заявил Нигматуллин в интервью RT.
Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В минувшем сезоне 33-летний вратарь провел 42 матча, пропустил 43 гола и 17 раз оставлял ворота «сухими». Он помог команде пробиться в Лигу чемпионов, а также выиграть Кубок России.
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