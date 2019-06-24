В первом туре чемпионата России-2019/20 могут использовать VAR А к ноябрю VAR ожидается на всех матчах тура.

Систему видеопомощника арбитра (VAR) могут задействовать на матчах первого тура российской премьер-лиги-2019/20 в июле. Об этом сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

– В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением VAR в «боевом» режиме. Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live. Параллельно будем заниматься подготовкой централизованной модели, в частности проектированием и конструированием центра VAR, для того, чтобы в течение ближайших четырех месяцев перейти на новую схему, которая позволит охватывать все матчи тура. Есть ли технические проблемы? Прорабатываются определенные организационные и технические аспекты, тут остается надеяться, что все будет решено в срок и ничего не помешает использованию VAR в матчах РПЛ, – приводит ТАСС слова Калошина.

Внедрение VAR было одобрено в 2016 году.