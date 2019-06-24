Шунин продлил контракт с «Динамо» - Советский спорт
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24 июня 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

Шунин продлил контракт с «Динамо»

Шунин остается верен родному клубу.

«Динамо» сообщило о подписании нового контракта с голкипером Антоном Шуниным. Новый договор рассчитан на три года.

32-летний Шунин – воспитанник «Динамо». За основной состав он дебютировал 21 апреля 2007 года. С тех пор голкипер провел за бело-голубых 240 матчей.

Также футболист сыграл два матча за сборную России.

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