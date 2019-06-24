Влашич забил второй мяч на молодежном чемпионате Европы (видео) - Советский спорт
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24 июня 2019 23:28ФутболКоноплев Александр

Влашич забил второй мяч на молодежном чемпионате Европы (видео)

Влашич – лучший бомбардир сборной Хорватии на ЧЕ.

Полузащитник молодежной сборной Хорватии Никола Влашич забил мяч в ворота сборной Англии в матче третьего тура чемпионата Европы U21.

Хавбек ЦСКА отличился на 62-й минуте, сравняв счет – 2:2. Ранее Влашич отметился голом в ворота Румынии.

Обе сборные потеряли шансы на выход в плей-офф.

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