Влашич забил второй мяч на молодежном чемпионате Европы (видео)

Полузащитник молодежной сборной Хорватии Никола Влашич забил мяч в ворота сборной Англии в матче третьего тура чемпионата Европы U21.
Хавбек ЦСКА отличился на 62-й минуте, сравняв счет – 2:2. Ранее Влашич отметился голом в ворота Румынии.
Обе сборные потеряли шансы на выход в плей-офф.
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