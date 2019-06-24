СМИ: Романьоли перейдет в «Спартак» - Советский спорт
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24 июня 2019 23:37ФутболКоноплев Александр

СМИ: Романьоли перейдет в «Спартак»

В России будет на одного итальянца больше.

Голкипер «Ромы» Андреа Романьоли продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает Sky Sports. Отмечается, что 20-летний итальянец уже оформляет визу.

Половину минувшего сезона голкипер провел в аренде в клубе серии C «Пистойезе». На его счету два «сухаря» в четырех матчах за тосканцев во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 тысяч евро.

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