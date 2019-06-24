Хорватия и Англия забили по три мяча в матче молодежного Евро

В матче третьего тура чемпионата Европы U21 Хорватия и Англия сыграли вничью – 3:3.
У хорватов забивали Йосип Брекало (дважды) и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
У англичан отличились Рейсс Нелсон (с пенальти), Джеймс Мэдиссон и Джонджо Кенни.
Англичане трижды вели в счете.
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