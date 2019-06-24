Хорватия и Англия забили по три мяча в матче молодежного Евро - Советский спорт
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24 июня 2019 23:56ФутболКоноплев Александр

Хорватия и Англия забили по три мяча в матче молодежного Евро

Обе команды не имели шансов на выход в плей-офф.

В матче третьего тура чемпионата Европы U21 Хорватия и Англия сыграли вничью – 3:3.

У хорватов забивали Йосип Брекало (дважды) и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

У англичан отличились Рейсс Нелсон (с пенальти), Джеймс Мэдиссон и Джонджо Кенни.

Англичане трижды вели в счете.

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