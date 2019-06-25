Ивица Олич: Россия – это для меня удачная земля - Советский спорт
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25 июня 2019 01:38ФутболКоноплев Александр

Ивица Олич: Россия – это для меня удачная земля

Известный форвард готов вернуться в Россию.

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич не исключил, что в будущем возглавит российский клуб. Олич известен по выступлениям за ЦСКА с 2003 по 2007 год.

– У меня было очень много успехов в России. Когда я играл за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, — это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха, – приводят слова Олича «Известия».

В составе ЦСКА футболист стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

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