Ивица Олич: Россия – это для меня удачная земля

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич не исключил, что в будущем возглавит российский клуб. Олич известен по выступлениям за ЦСКА с 2003 по 2007 год.
– У меня было очень много успехов в России. Когда я играл за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, — это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха, – приводят слова Олича «Известия».
В составе ЦСКА футболист стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
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