Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

После заключительных матчей группового этапа стали известны все четвертьфинальные пары проходящего в Бразилии Кубка Америки.
Благодаря ничьей Эквадора и Японии сборная Парагвая стала второй командой из занявших третьи места, которая попала в плей-офф. Ранее это обеспечила себе сборная Перу.
Таким образом, в ¼ финала сыграют:
27 июня: Бразилия – Парагвай (Порту-Алегри)
28 июня: Венесуэла – Аргентина (Рио-де-Жанейро)
29 июня: Колумбия – Чили (Сан-Паулу)
30 июня: Уругвай – Перу (Сальвадор)
Полуфиналы пройдут 2 (Белу-Оризонти) и 3 (Порту-Алегри) июля, матч за третье место – 6 июля (Сан-Паулу), финал – 7 июля (Рио-де-Жанейро).
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