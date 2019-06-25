Сане не хочет переходить в «Баварию» - Советский спорт
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25 июня 2019 09:11ФутболЛипкин Антон

Сане не хочет переходить в «Баварию»

Полузащитник сборной Германии предпочитает остаться в «Манчестер Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане намерен остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Баварии», сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» вела переговоры с чемпионами Англии о переходе 23-летнего немца. Недавно стало известно, что в Мюнхене были готовы заплатить за Сане требуемую сумму, однако теперь сам игрок выразил желание остаться в Манчестере.

«Бавария» хотела подписать Сане еще в 2016 году, однако три года назад он выбрал «Манчестер Сити». За это время он провел в составе «горожан» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2021 года.

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