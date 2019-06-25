Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019 - Советский спорт
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25 июня 2019 09:49ФутболЛипкин Антон

Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019

Полузащитник ЦСКА был замене на 66-й минуте.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был из-за травмы заменен в матче за молодежную сборную Хорватии на групповом этапе Евро-2019 (U21) с Англией (3:3).

На 62-й минуте 21-летний хорват забил гол, сделав счет 2:2, однако через четыре минуты покинул поле.

Отметим, что Хорватия и Англия досрочно потеряли шансы на выход из группы, и после этого матча турнир для обеих команд завершился. Добавим, что в трех матчах на Евро на счету Влашича два гола.

На прошлой неделе полузащитник подписал с ЦСКА пятилетний контракт после сезона, проведенного в клубе в аренде.

В первом туре нового сезона 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

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