Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019 Полузащитник ЦСКА был замене на 66-й минуте.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был из-за травмы заменен в матче за молодежную сборную Хорватии на групповом этапе Евро-2019 (U21) с Англией (3:3).

На 62-й минуте 21-летний хорват забил гол, сделав счет 2:2, однако через четыре минуты покинул поле.

Отметим, что Хорватия и Англия досрочно потеряли шансы на выход из группы, и после этого матча турнир для обеих команд завершился. Добавим, что в трех матчах на Евро на счету Влашича два гола.

На прошлой неделе полузащитник подписал с ЦСКА пятилетний контракт после сезона, проведенного в клубе в аренде.

В первом туре нового сезона 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».