Александр Алаев: У нас хорошие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался об антироссийских акциях со стороны грузинских клубов.
«Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены, – приводит ТАСС слова Алаева. – Надеемся, что наши кллеги будут вести себя корректно и уважительно».
Напомним, 22 июня игроки трех клубов – «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» – вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами. Национальная федерация футбола на заседании своего исполкома поддержала акции.
За два дня до этого в Тбилиси начались беспорядки, причиной которых стал скандал с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который провел заседание 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси в кресле спикера парламента.
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