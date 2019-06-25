Александр Алаев: У нас хорошие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался об антироссийских акциях со стороны грузинских клубов.

«Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены, – приводит ТАСС слова Алаева. – Надеемся, что наши кллеги будут вести себя корректно и уважительно».

Напомним, 22 июня игроки трех клубов – «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» – вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами. Национальная федерация футбола на заседании своего исполкома поддержала акции.

За два дня до этого в Тбилиси начались беспорядки, причиной которых стал скандал с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который провел заседание 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси в кресле спикера парламента.