Понсе дебютирует за «Спартак» на тренировочном турнире в Австрии Игры турнира можно будет увидеть на «Матч ТВ» и канале «Матч Премьер».

Новичок московского «Спартака» Эсекьель Понсе примет участие в предсезонном турнире, который пройдет с 26 июня по 4 июля в Австрии.

22-летний аргентинский нападающий по прозвищу «танк» был приобретен красно-белыми на прошлой неделе у итальянской «Ромы». Сезон-2018/19 Понсе провел на правах аренды в клубе АЕК: в 27 матчах он забил 16 голов, заняв второе место в списке бомбардиров греческой Суперлиги. Вместе с АЕКом воспитанник аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл бронзу чемпионата Греции.

В составе молодежной сборной Аргентины Понсе принимал участие в чемпионате мира-2017 для игроков до 20 лет.

В «Спартаке» форвард будет играть под 19-м номером.