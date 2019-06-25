ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса 20-летний бразилец сыграл в девяти матчах за клуб.

ЦСКА нынешним летом повторит попытку приобрести полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globoesporte.

20-летний бразилец, выступающий на правом фланге, мог оказаться в армейском клубе еще зимой, однако тогда «Васко да Гама» отказался отпускать его. Теперь ЦСКА готовит новое предложение.

Зимой «Васко да Гама» оценил Лукаса Сантоса в четыре миллиона евро. Примечательно, что рост игрока составляет 164 сантиметра. В Бразилии его сравнивают с бывшим форвардом сборной Робиньо.

Отметим, что на счету Сантоса только два матча в высшей лиги Бразилии. Кроме того, он сыграл в семи матчах чемпионата Кариоки.