ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса

ЦСКА нынешним летом повторит попытку приобрести полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Globoesporte.
20-летний бразилец, выступающий на правом фланге, мог оказаться в армейском клубе еще зимой, однако тогда «Васко да Гама» отказался отпускать его. Теперь ЦСКА готовит новое предложение.
Зимой «Васко да Гама» оценил Лукаса Сантоса в четыре миллиона евро. Примечательно, что рост игрока составляет 164 сантиметра. В Бразилии его сравнивают с бывшим форвардом сборной Робиньо.
Отметим, что на счету Сантоса только два матча в высшей лиги Бразилии. Кроме того, он сыграл в семи матчах чемпионата Кариоки.
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