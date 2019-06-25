Бывший глава офиса ФИФА в Москве: Блаттер не мог выплатить Платини всех денег - Советский спорт
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25 июня 2019 11:33ФутболЛипкин Антон

Бывший глава офиса ФИФА в Москве: Блаттер не мог выплатить Платини всех денег

Француз был допрошен по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.

Бывший руководитель офиса ФИФА в Москве Валерий Чухрий высказался о допросе Мишеля Платини, который подозревается в получении пяти миллионов долларов за поддержку заявки Катара на проведение чемпионата мира 2022 года.

«Я работал эти годы с Платини и Блаттером, сопровождал делегации по странам СНГ, – приводит «Собеседник» слова Чухрия. – Платини много работал, но, когда он начинал, в ФИФА был очень сильный финансовый кризис, поэтому (Йозеф) Блаттер не мог ему выплатить всех денег. Эта история и нашла продолжение в 2010 году».

Напомним, на прошлой неделе во Франции 63-летний Платини был задержан по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Его допросили следователи Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

В настоящее время продолжается отстранение Платини от любой футбольной деятельности, которое было вынесено в его отношении в конце 2015 года. Поводом для этого решения послужило то, что в 2011 году бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер перевел ему из средств организации два миллиона швейцарских франков.

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