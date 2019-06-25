«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового - Советский спорт
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25 июня 2019 11:43ФутболЛипкин Антон

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового

На защитника «Уфы» также претендует его родной «Зенит».

Защитник «Уфы» Даниил Круговой привлек внимание ведущих российских клубов, сообщает Metaratings. За 21-летнего игрока обороны ведут борьбу «Спартак» и ЦСКА.

Генеральный директор красно-белых Томас Цорн уже сделал выгодное предложение представителям игрока. При этом сам Круговой, выступающий на позиции левого защитника, больше склоняется к варианту с ЦСКА, у которого игрок его амплуа Георгий Щенников выбыл из-за травмы на несколько месяцев. Тогда как в «Спартаке» на левом фланге обороны стабильно играет бразилец Айртон.

Не исключено возвращение защитника в родной «Зенит». Однако чемпионы России пока не утвердили список кандидатов на усиление.

Трансфер Кругового оценивается в 2,5-3 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Круговой провел девять матчей в премьер-лиге и сделал одну результативную передачу.

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