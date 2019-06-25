Никола Влашич: Травма? Ничего страшного не произошло - Советский спорт
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25 июня 2019 12:04ФутболЛипкин Антон

Никола Влашич: Травма? Ничего страшного не произошло

Полузащитник ЦСКА был заменен из-за травмы в матче за молодежную сборную Хорватии.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своей травме, полученной в матче Евро-2019 (U21) за молодежную сборную Хорватии с Англией (3:3).

«После удара соперник подкатился под меня, и у меня просто не было места, куда поставить ногу. Получилось так, что я наступил на него и подвернул голеностоп, – приводит Tportal.hr слова 21-летнего хорвата. – У меня уже были с ним проблемы, из-за чего я пропустил несколько матчей ЦСКА.

Ничего страшного не произошло. Да, было больно. Но я даже хотел уйти с поля с помощью докторов, однако судья попросил принести носилки. В итоге, все выглядело куда серьезней, чем на самом деле.

У меня впереди только семь дней отдыха, так как уже 14 июля начинается чемпионат. И мне нужно будет хорошо подготовиться. А эти семь дней я буду отдыхать дома в Сплите».

Напомним, на 62-й минуте матча с Англией Влашич забил гол, сделав счет 2:2, а через четыре минуты был заменен. В трех матчах турнира на его счету два забитых мяча.

Добавим, что 14 июля в первом туре премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

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