Никола Влашич: Травма? Ничего страшного не произошло

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своей травме, полученной в матче Евро-2019 (U21) за молодежную сборную Хорватии с Англией (3:3).
«После удара соперник подкатился под меня, и у меня просто не было места, куда поставить ногу. Получилось так, что я наступил на него и подвернул голеностоп, – приводит Tportal.hr слова 21-летнего хорвата. – У меня уже были с ним проблемы, из-за чего я пропустил несколько матчей ЦСКА.
Ничего страшного не произошло. Да, было больно. Но я даже хотел уйти с поля с помощью докторов, однако судья попросил принести носилки. В итоге, все выглядело куда серьезней, чем на самом деле.
У меня впереди только семь дней отдыха, так как уже 14 июля начинается чемпионат. И мне нужно будет хорошо подготовиться. А эти семь дней я буду отдыхать дома в Сплите».
Напомним, на 62-й минуте матча с Англией Влашич забил гол, сделав счет 2:2, а через четыре минуты был заменен. В трех матчах турнира на его счету два забитых мяча.
Добавим, что 14 июля в первом туре премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
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