Дани Алвес получил предложение от «Интера»

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Не превратить культовое противостояние в бодягу! Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.

Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеисты Меньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходных Ближайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.

Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019 На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка Америки Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.

Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразма Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).

Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать Спорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.