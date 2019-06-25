Дани Алвес получил предложение от «Интера» - Советский спорт
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25 июня 2019 12:13ФутболГичунцев Артур

Дани Алвес получил предложение от «Интера»

Ранее бразилец выступал за «Ювентус».

Бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает France Football.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Специалист уверен, что игрок сумеет проявить себя при схеме 3-5-2, которую он намерен использовать.

Ранее сообщалось, что 36-летний Алвес рассчитывает вернуться в «Барселону».

В минувшем сезоне он отыграл за «ПСЖ» 32 матча, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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