Кононов взял 29 игроков на сбор в Австрию - Советский спорт
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25 июня 2019 12:46ФутболЛипкин Антон

Кононов взял 29 игроков на сбор в Австрию

«Спартак» будет готовиться к сезону в Австрии, где сыграет на предсезонном турнире с участием «Краснодара», ЦСКА и «Ростова».

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов взял 29 игроков на сбор в Австрию, где красно-белые будут готовиться к новому сезону.

Накануне команда провела первую тренировку в Лойперсдорф, где будет базироваться ближайшие полторы недели.

На сборе будут работать:

вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни;

форварды: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.

Также на просмотре в команде находится полузащитник Малькольм Баду. Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально.

Напомним, в среду «Спартак» стартует на предсезонном турнире матчем с «Ростовом». Начало игры – 19:00 (мск).

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