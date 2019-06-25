Главный тренер «Спартака» Олег Кононов взял 29 игроков на сбор в Австрию, где красно-белые будут готовиться к новому сезону.
Накануне команда провела первую тренировку в Лойперсдорф, где будет базироваться ближайшие полторы недели.
На сборе будут работать:
вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;
защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни;
форварды: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Эсекиель Понсе.
Также на просмотре в команде находится полузащитник Малькольм Баду. Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально.
Напомним, в среду «Спартак» стартует на предсезонном турнире матчем с «Ростовом». Начало игры – 19:00 (мск).