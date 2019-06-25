ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса (фото) - Советский спорт
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25 июня 2019 12:50ФутболГичунцев Артур

ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 25 июня, футболисты московского ЦСКА, а также тренерский штаб, отправились на предсезонный сбор в Австрию.

Отмечается, что российский защитник Марио Фернандес присоединится к команде позже.

Полный список игроков, вылетевших на сбор выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;

полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов;

нападающие: Федор Чалов, Лассана Н'Диайе, Такума Нисимура.

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