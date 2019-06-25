Василий Кикнадзе: Фарфан? Пока можно сказать, что все серьезно

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии нападающего сборной Перу Джефферсона Фарфана.
Ранее сообщалось, что игрок получил травму колена в матче группового этапа Кубка Америки против сборной Бразилии (0:5).
«Фарфан пройдет комплексное обследование, и тогда будем понимать больше. Пока предварительно можно сказать, что все серьезно», – цитирует функционера Sport24.ru.
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