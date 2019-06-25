Луис Адриано: Тренер решил нас неплохо «придавить», но мы справились - Советский спорт
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25 июня 2019 13:07ФутболЛипкин Антон

Луис Адриано: Тренер решил нас неплохо «придавить», но мы справились

«Спартак» готовится к сезону в Австрии.

Форвард «Спартака» Луис Адриано после первой тренировки на сборе в Австрии рассказал о том, как команда готовится к сезону.

«Впечатления отличные, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт красно-белых. – В Москве мы провели хорошую работу в плане физической подготовки. Думаю, на этом сборе будет больше внимания уделяться тактической работе, работе с мячом, не забывая, в том числе, о физике.

В понедельник была первая тренировка: замечательная атмосфера, погода не жаркая. Отлично поработали.

Восемь дней, которые мы отработали в Москве, была исключительно физическая и силовая работа. Тренер решил нас неплохо «придавить». Но мы справились, выжили. И вот, мы сейчас в Австрии».

Напомним, первый этап подготовки к сезону «Спартак» завершил контрольным матчем с «Сочи» (7:1), в котором Адриано сделал дубль.

В Австрии «Спартак» сыграет в предсезонном турнире с участием «Ростова», ЦСКА и «Краснодара».

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