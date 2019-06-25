Луис Адриано: По тому, что мы увидели, Понсе – действительно хороший нападающий Аргентинец стал первым новичком «Спартака» в межсезонье.

Форвард «Спартака» Луис Адриано высказался о новичке команды – нападающем Эсекиэле Понсе.

«Свой уровень он уже показал в предыдущих клубах, – сказал 32-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Он хороший нападающий, с хорошей техникой и другими качествами.

Здесь у Эсекиэля была только вторая тренировка с мячом. Но по тому, что мы уже увидели, можно действительно говорить, что нападающий хороший».

Напомним, Понсе стал игроком «Спартака» 21 июня после перехода из «Ромы». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за АЕК (Афины) и забил 21 гол в 43 матчах во всех турнирах.

С понедельника «Спартак» готовится к сезону в Австрии, где сыграет в предсезонном турнире с участием «Ростова», ЦСКА и «Краснодара».