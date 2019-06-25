Луис Адриано: Мои личные планы – стать лучшим бомбардиром чемпионата

Форвард «Спартака» Луис Адриано на сборе в Австрии рассказал о задачах на предстоящий сезон.
«Мои личные планы – это стать лучшим бомбардиром чемпионата, – сказал 32-летний бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Что касается командных задач, то это выиграть как можно больше матчей и, выходя на поле, – выкладываться по максимуму».
Напомним, Адриано выступает за «Спартак» с января 2017 года. В 76 матчах за команду на его счету 24 гола и 15 результативных передач.
В субботу форвард сделал дубль в контрольном матче с «Сочи» (7:1). В первом туре нового чемпионата 13 июля «Спартак» сыграет дома также с «Сочи».
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