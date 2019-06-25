В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера привлек внимание руководство «Катании».
Согласно источнику, фаворитом на должность наставника является Андреа Камплоне, однако, Каррера также входит в список руководства.
На сегодняшний день «Катания» выступает в третьем дивизионе чемпионата Италии (Серии С).
Добавим, что ранее Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе».
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