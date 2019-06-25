В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона - Советский спорт
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25 июня 2019 13:43ФутболГичунцев Артур

В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона

Такой информацией располагает Catania46.net.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера привлек внимание руководство «Катании».

Согласно источнику, фаворитом на должность наставника является Андреа Камплоне, однако, Каррера также входит в список руководства.

На сегодняшний день «Катания» выступает в третьем дивизионе чемпионата Италии (Серии С).

Добавим, что ранее Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе».

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