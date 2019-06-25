Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба, сообщает официальный сайт чемпионов России.
Контракт с 36-летним тренером, который стал ассистентом Сергея Семака, рассчитан на один год с возможностью продления.
Напомним, Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 годы. За 14 лет в клубе он провел 417 матчей, забил 13 голов и отдал 30 результативных передач.
Анюков единственным из игроков «Зенита» стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с клубом он завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Напомним, «Зенит» готовится к новому сезону на сборе в Австрии. 6 июля команда сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.
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