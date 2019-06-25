Сенников считает, что из-за травмы Фарфана «Локомотиву» придется покупать нового форварда - Советский спорт
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25 июня 2019 13:59ФутболГичунцев Артур

Сенников считает, что из-за травмы Фарфана «Локомотиву» придется покупать нового форварда

На данный момент никакой информации о сроках его восстановления нет.

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на последние события вокруг нападающего красно-зеленых Джефферсона Фарфана.

Нападающий сборной Перу получил травму колена в матче группового этапа Кубка Америки против сборной Бразилии (0:5) и может вернуться в строй лишь к началу 2020 года.

«Нужен ли новый форвард? Однозначно. 6-8 месяцев – это длительный срок, половина чемпионата. Поэтому сейчас команде нужно укрепляться. Тем более, предстоят матчи Лиги чемпионов. Это же дополнительные игры», – цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

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