Нападающий «Севильи» устроил ДТП из-за которого погибли два человека (видео)

Форвард «Севильи» Хоао Малек сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии.
Согласно источнику, он превысил скорость, потерял управление и врезался в другую машину, в которой находились молодожены. Отмечается, что оба человека погибли на месте.
В минувшем сезоне 20-летний Малек выступал за резервный состав «Севильи». Он является воспитанником «Депортиво Гвадалахары».
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