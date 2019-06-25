Нападающий «Севильи» устроил ДТП из-за которого погибли два человека (видео) Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Форвард «Севильи» Хоао Малек сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии.

Согласно источнику, он превысил скорость, потерял управление и врезался в другую машину, в которой находились молодожены. Отмечается, что оба человека погибли на месте.

В минувшем сезоне 20-летний Малек выступал за резервный состав «Севильи». Он является воспитанником «Депортиво Гвадалахары».