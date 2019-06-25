«Рубин» опубликовал фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне РПЛ - Советский спорт
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25 июня 2019 15:47ФутболГичунцев Артур

«Рубин» опубликовал фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне РПЛ

Действующим чемпионом страны является «Зенит».

Пресс-служба «Рубина» выложила в социальной сети фотографию мяча, которым будут играть команды РПЛ в сезоне-2019/20.

Напомним, в минувшем сезоне клубы российской Премьер-лиги играли мячом Merlin ярко-желтого и фиолетовых цветов, а весной команды вернулись к игре с мячом белого цвета.

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