«Рубин» опубликовал фото мяча, которым будут играть в следующем сезоне РПЛ

Пресс-служба «Рубина» выложила в социальной сети фотографию мяча, которым будут играть команды РПЛ в сезоне-2019/20.
Напомним, в минувшем сезоне клубы российской Премьер-лиги играли мячом Merlin ярко-желтого и фиолетовых цветов, а весной команды вернулись к игре с мячом белого цвета.
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