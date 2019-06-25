СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» после 1 июля

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн согласовал контракт с руководством «Барселоны».
Согласно источнику, стороны договорились о трансфере два месяца назад. Отмечается, что чемпион Испании объявит о его переходе после 1 июля.
Такая затяжка времени напрямую связана с суммой отступных в контракте игрока. До 1 июля заинтересованному клубу придется заплатить за француза 200 млн евро. После 1-го числа этот ценник составит 120 млн евро.
В минувшем сезоне 28-летний форвард отыграл 48 матчей, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.
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