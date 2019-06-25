В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии

Вингер «Атлетико Хуниор» Луис Диас может перебраться в чемпионат России.
Согласно источнику, им интересуется «Зенит», который досрочно выиграл чемпионат России в минувшем сезоне.
Отмечается, что скауты клуба уже посетили игру с его участием и остались довольны. Также сообщается, что к 22-летнего игроку проявляет интерес «Порту».
Клуб Диаса готов отпустить его за млн 7 евро, но хочет сохранить 30% прав на футболиста.
В сезоне-2019 он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков. Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА. Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседаниеБолельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида». Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.