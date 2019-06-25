В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии - Советский спорт
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25 июня 2019 17:24Футбол

В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии

Такой информацией располагает издание A Bola.

Вингер «Атлетико Хуниор» Луис Диас может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, им интересуется «Зенит», который досрочно выиграл чемпионат России в минувшем сезоне.

Отмечается, что скауты клуба уже посетили игру с его участием и остались довольны. Также сообщается, что к 22-летнего игроку проявляет интерес «Порту».

Клуб Диаса готов отпустить его за млн 7 евро, но хочет сохранить 30% прав на футболиста.

В сезоне-2019 он провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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