Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео) - Советский спорт
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25 июня 2019 17:48ФутболГичунцев Артур

Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео)

В минувшем сезоне команда Юрия Семина выиграла Кубок России, а также вышла в Лигу чемпионов.

Московский «Локомотив» опубликовал в своем Twitter видеоролик, на котором футболисты столичного клуба поздравляют нападающего Федора Смолова с защитой кандидатской работы.

Напомним, форвард окончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил выпускную квалификационную работу на тему: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Также игроки «Локомотива» поприветствовали новичков команды – Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.

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