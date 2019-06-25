Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео)

Московский «Локомотив» опубликовал в своем Twitter видеоролик, на котором футболисты столичного клуба поздравляют нападающего Федора Смолова с защитой кандидатской работы.
Напомним, форвард окончил аспирантуру в СГУ имени Н. Г. Чернышевского и защитил выпускную квалификационную работу на тему: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».
Также игроки «Локомотива» поприветствовали новичков команды – Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.
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