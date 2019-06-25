Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео)

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКА Россиянину многое придется доказать в КХЛ.

Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на поле Последним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019 На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.

Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛ На драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.

Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразма Один из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).