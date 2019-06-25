Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб Лэмпарда Немецкий футболист выступал за «Синих» с 2006 по 2010 год.

Руководство «Челси» рассматривает вариант с возвращением Михаэля Баллака. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, он может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который близок к подписанию контракта с клубом.

Отмечается, что сейчас немецкий специалист приобретает лицензию УЕФА категории Б, которая позволит ему работать в качестве ассистента

В минувшем сезоне «Челси» выиграл Лигу Европы и занял 4-е место в таблице АПЛ.