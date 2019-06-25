Защитник «Анжи» перешел в «СКА-Хабаровск» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июня 2019 19:38Футбол

Защитник «Анжи» перешел в «СКА-Хабаровск»

Защитник «Анжи» Магомед Эльмурзаев перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Напомним, что 22-летний футболист является воспитанником академии «Анжи». После ее окончания Магомед выступал в молодежной команде и «Анжи-2». За основной состав «Анжи» Эльмурзаев провел семь матчей в чемпионате России и один в Кубке страны.

В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял седьмое место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

25/06 12:30Футбол
Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на полеПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
25/06 10:15Хоккей
Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
25/06 08:00Футбол
Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразмаОдин из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
23/06 21:45Футбол
Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках.
24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
25/06 18:16Хоккей
Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмана и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.
24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
25/06 20:22Футбол
Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
20:10 Футбол Черчесов присутствует на матче «Левски» – «Зенит»
19:54 Хоккей Карлссон подписал контракт с «Вегасом» на 47,2 миллиона долларов
19:41 Футбол Мбаппе в 2020 году желает сыграть на чемпионате Европы и Олимпиаде
19:38 Футбол Защитник «Анжи» перешел в «СКА-Хабаровск»
19:28 Футбол Вернидуб не рассматривает предложения из России
19:14 Олимпиада Брейк-данс стал олимпийским видом спорта
18:58 Футбол Игрок «Витесса»: Думаю, никому в команде не нравятся тренировки у Слуцкого
18:44 Футбол «Кристал Пэлас» заинтересован в переходе Миньоле
18:44 Футбол Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб Лэмпарда
18:19 ММА Бой Бибера и Круза может принести рекордную прибыль
18:12 Хоккей Тодд Рирден: В этом сезоне Овечкин был лучшим в составе «Вашингтона»
18:02 Футбол «Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»
17:59 Футбол Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит
17:50 Футбол Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен
17:48 Футбол Игроки «Локо» поздравили Смолова с защитой кандидатской и поприветствовали новичков (видео)
17:47 Санный спорт Наталия Гарт: Санный спорт и натурбан могут стать драйвером туризма
17:36 Хоккей Патрик Марло: Марнер и Мэттьюз стали частью семьи, мне будет тяжело без них в новом сезоне
17:24 Футбол В Португалии сообщили, что «Зенит» претендует на полузащитника сборной Колумбии
17:12 Бокс Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии
17:05 Футбол Три немецких клуба ведут борьбу за экс-игрока «Краснодара» Жирова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика