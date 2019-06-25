Жена Риксена поблагодарила болельщиков «Зенита» за поддержку

«Спасибо всем за поддержку», — написала Вероника в сторис своего Instagram.
Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» на своей странице в «ВКонтакте» разместило фотографию баннера с текстом: «Никогда не сдавайся, Фернандо».
Напомним, что Риксен ведет борьбу с онкологическим заболеванием в одной из клиник Шотландии. Защитник потерял способность говорить: он может общаться только с помощью прибора, синтезирующего речь.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 годы.
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