Жена Риксена поблагодарила болельщиков «Зенита» за поддержку - Советский спорт
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25 июня 2019 20:56Футбол

Жена Риксена поблагодарила болельщиков «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена бывшего защитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.

«Спасибо всем за поддержку», — написала Вероника в сторис своего Instagram.

Ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» на своей странице в «ВКонтакте» разместило фотографию баннера с текстом: «Никогда не сдавайся, Фернандо».

Напомним, что Риксен ведет борьбу с онкологическим заболеванием в одной из клиник Шотландии. Защитник потерял способность говорить: он может общаться только с помощью прибора, синтезирующего речь.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 годы.

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