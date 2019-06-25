«Краснодар» получил отказ от лучшего бомбардира «Сент-Этьена» Хазби мог стать четвертым тунисцем в чемпионате России.

Атакующий полузащитник «Сент-Этьен» Вахби Хазри ответил отказом на предложение «Краснодара», сообщает Envertetcontretous.fr. 28-летнему тунисцу был предложен привлекательный личный контракт и возможность сыграть в Лиге чемпионов, но он не согласился. Пока неизвестно, будут ли «быки» улучшать предложение.

В минувшем сезоне Хазри стал лучшим бомбардиром «Сент-Этьена», забив 14 мячей в 35 играх за клуб. Ранее Хазри выступал за «Ренн», «Сандерленд», «Бордо» и «Бастию».

Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.