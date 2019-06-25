Сычев получил третье высшее образование

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев защитил диплом по теме «Модель строительства специализированной футбольной академии в Московской области в рамках государственно-частного партнерства». Защита проходила в Высшей школе экономики.
«Перед вами дипломированный специалист FIFA и Высшей школы экономики по спортивному менеджменту. Это было непростое, но увлекательное, интересное и полезнейшее обучение! Хочется сказать спасибо руководству проекта за терпение и веру в нас и всем однокурсникам, с которыми стали одной семьей и вместе прошли этот путь, который не забудется никогда! Вперед к новым высотам и целям!!!», – написал Сычев в своем инстаграме.
Сычев завершил карьеру футболиста в 2018 году.
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