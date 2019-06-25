Головин перекрасился в блондина (фото)

Теперь футболист блондин.
В минувшем сезоне хавбек сборной России провел за монегасков 35 матчей, забил четыре мяча и сделал четыре голевых передачи во всех турнирах. По версии Transfermarkt, за год стоимость футболиста снизилась с 30 до 25 миллионов евро.
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