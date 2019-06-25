В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Зенита» на сезон-2019/20. Петербуржцы будут играть в лазурных футболках с еле заметным геометрическим орнаментом.
Первым матчем «Зенита» в новой форме станет матч за Суперкубок России 6 июля.
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