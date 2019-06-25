В интернете появилось фото новой зенитовской формы - Советский спорт
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25 июня 2019 23:32ФутболКоноплев Александр

В интернете появилось фото новой зенитовской формы

Очень скучно и уныло.

Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего комплекта формы «Зенита» на сезон-2019/20. Петербуржцы будут играть в лазурных футболках с еле заметным геометрическим орнаментом.

Первым матчем «Зенита» в новой форме станет матч за Суперкубок России 6 июля.

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