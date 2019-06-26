Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином - Советский спорт
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26 июня 2019 00:53ФутболКоноплев Александр

Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином

Бенин дал бой фавориту.

В матче первого тура Кубка африканских наций сборные Ганы и Бенина сыграли вничью – 2:2.

У Ганы голами отметились Андре (девятая минута) и Джордан Айю (42-я). У Бенина забивал Микаэль Поте (вторая и 63-я минуты).

Отметим, что Гана с 54-й минуты играла в меньшинстве – за две желтых карточки был удален Джон Бойе.

В матче приняли участие бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса и экс-хавбек «Рубина» Мубарак Вакасо.

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