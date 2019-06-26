Гана в меньшинстве сыграла вничью с Бенином

В матче первого тура Кубка африканских наций сборные Ганы и Бенина сыграли вничью – 2:2.
У Ганы голами отметились Андре (девятая минута) и Джордан Айю (42-я). У Бенина забивал Микаэль Поте (вторая и 63-я минуты).
Отметим, что Гана с 54-й минуты играла в меньшинстве – за две желтых карточки был удален Джон Бойе.
В матче приняли участие бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса и экс-хавбек «Рубина» Мубарак Вакасо.
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседаниеБолельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров. Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида». Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков. Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмана и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной. Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньшеБывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды. Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»?В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.