«Зенит» начал переговоры о переходе Диаса

«Зенит» начал работу над переходом полузащитника «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса, утверждает «Спорт день за днем».
Спортивный директор петербургского Хавьер Рибалта начал переговоры с руководством колумбийского клуба. По данным источника, «Зенит» готов заплатить за футболиста более 10 миллионов евро.
В сезоне-2019 Диас провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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