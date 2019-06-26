Адесойе Ойеволе: Березуцкие выделялись еще в детстве - Советский спорт
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26 июня 2019 08:58Футбол

Адесойе Ойеволе: Березуцкие выделялись еще в детстве

Защитник «Тамбова» дал интервью «Советскому спорту».

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе в интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как в детстве тренировался с братьями Алексеем и Василием Березуцкими.

– Вы же выпускник школы «Торпедо-ЗИЛ»?
– Так и есть. Но туда я попал лет в 14, – сказал Ойеволе. До этого тренировался в клубах «Кунцево» и «Крылатское».

Дворовый уровень?
– Не совсем. Первая лига первенства Москвы. Мы там даже в лидерах периодически бывали.

– В «Торпедо-ЗИЛ» с братьями Березуцкими пересеклись?
– А как же? Играли в одной команде.

– Линия обороны была: Вася, Леша и Аде?
– Мы с Алексеем играли в защите, а Василий – правым полузащитником.

– Березуцкие выделялись на общем фоне?
– Конечно, но не только они здорово играли. Еще Алексей Трипутень, Игорь Пиюк, Рома Григорян, вратарь Алексей Бухлицкий, ставший потом чемпионом мира по пляжному футболу…

Полностью интервью с Ойеволе читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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