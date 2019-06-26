Адесойе Ойеволе: Все понимают, что «Тамбову» будет очень тяжело Защитник «Тамбова» дал интервью «Советскому спорту».

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал, чего ждет от первого сезона клуба в премьер-лиге.

«Все и так понимают: будет очень тяжело, – сказал Ойеволе в интервью «Советскому спорту». – Нам нужно постараться навязывать борьбу на всех участках поля в каждом матче – и пытаться не проигрывать соперникам даже эпизоды.

Жалко, что первые домашние матчи «Тамбов» не сможет проводить на своем стадионе. Болельщики обычно придают сил. Особенно когда клуб дебютирует в премьер-лиге».

Отметим, что Ойеволе сыграет в премьер-лиге в составе четвертого клуба. Ранее он выступал за «Сибирь», «Урал» и «Оренбург».

Полностью интервью с Ойеволе читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.