Адесойе Ойеволе: Все понимают, что «Тамбову» будет очень тяжело

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе рассказал, чего ждет от первого сезона клуба в премьер-лиге.
«Все и так понимают: будет очень тяжело, – сказал Ойеволе в интервью «Советскому спорту». – Нам нужно постараться навязывать борьбу на всех участках поля в каждом матче – и пытаться не проигрывать соперникам даже эпизоды.
Жалко, что первые домашние матчи «Тамбов» не сможет проводить на своем стадионе. Болельщики обычно придают сил. Особенно когда клуб дебютирует в премьер-лиге».
Отметим, что Ойеволе сыграет в премьер-лиге в составе четвертого клуба. Ранее он выступал за «Сибирь», «Урал» и «Оренбург».
Полностью интервью с Ойеволе читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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