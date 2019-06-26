«Спартак» и «Ростов» сыграют в первом матче предсезонного турнира в Австрии

Не превратить культовое противостояние в бодягу! Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.

«Тамбов»: приобретений больше, чем потерь В понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка Славина Наш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмана и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛ На драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам Глушакова Шутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.

Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛ Бывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.