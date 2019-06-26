«Спартак» и «Ростов» сыграют в первом матче предсезонного турнира в Австрии

В среду в Пеллау стартует предсезонный турнир с участием четырех российских клубов: «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».
В первом матче на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» сыграют «Ростов» и «Спартак».
Ранее «Ростов» и «Спартак» уже провели по одному контрольному матчу в Росии.
20 июня «Ростов» нанес поражение СКА (3:1). Голы на счету Дмитрия Полоза и Бьорна Сигурдарссона (дубль). А «Спартак» крупно переиграл «Сочи» (7:1). Дубль оформил Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
В другом матче первого тура «Краснодар» и ЦСКА сыграют в четверг. Начало игры – 19:00 (мск).
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