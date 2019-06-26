Шамиль Газизов: Трансферы? Стоит говорить о шести российских игроках - Советский спорт
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26 июня 2019 10:06ФутболЛипкин Антон

Шамиль Газизов: Трансферы? Стоит говорить о шести российских игроках

«Уфа» также рассматривает иностранца на одну позицию.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Думаю, что стоит говорить о шести российских футболистах, не меньше, – приводит News.ru слова Газизова. – А по легионерам: если кто-то уйдет, то на его позицию мы приобретем кого-то еще. Сейчас мы активно ищем иностранного игрока на одну позицию».

Напомним, ранее стало известно, что «Уфу» покинули защитники Дмитрий Живоглядов, Виктор Патрашко, а также полузащитники Веролюб Салатич и Еркебулан Сейдахмет.

В завершившемся сезоне «Уфа» заняла 14-е место и осталась в премьер-лиге, победив «Томь» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 0:1).

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