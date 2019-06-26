Агент: Буффон в «Ювентусе»? Пока это просто идея

Агент Сильвано Мартина высказался о возможном возвращении голкипера Джанлуиджи Буффона в «Ювентус».
«Пока это просто идея», – приводит «Газета.Ru» слова Мартины со ссылкой на SportItalia.
Напомним, ранее стало известно, что 41-летний Буффон после сезона в «Пари Сен-Жермен» готов вернуться в «Ювентус» на роль дублера Войцеха Щесны. При этом еще один вратарь – Маттиа Перрин, – по всей видимости, покинет клуб в это межсезонье.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 годы. В завершившемся сезоне он провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (из них девять – «на ноль») и пропустил 25 голов.
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