«Спартак» провел две тренировки накануне матча с «Ростовом» Красно-белые продолжают готовиться к сезону на сборе в Австрии.

Во вторник «Спартак» провел две насыщенные тренировки на сборе в Австрии, сообщает официальный сайт клуба. В частности, вечернее занятие продолжалось два часа.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов уделил повышенное внимание отработке игры в атаке и стандартным положениям.

Напомним, в среду «Спартак» стартует на предсезонном турнире в Австрии матчем с «Ростовом». Начало игры – 19:00 (мск).

Эта игра станет второй для команды в межсезонье. В субботу на тренировочном поле «Открытие Арены» в Москве «Спартак» крупно победил «Сочи» (7:1). Дубль в этой игре сделал форвард Луис Адриано, по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.