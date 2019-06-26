Николай Рассказов: Тренировки длительные, так что переносить непросто - Советский спорт
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26 июня 2019 11:19ФутболЛипкин Антон

Николай Рассказов: Тренировки длительные, так что переносить непросто

«Спартак» готовится к сезону на сборе в Австрии.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о подготовки команды к сезону и своем восстановлении после травмы, из-за которой он пропустил концовку прошлого чемпионата.

«Сейчас середина подготовки, второй сбор: нагрузки увеличиваются, тренировки длительные, так что переносить непросто, – сказал 21-летний Рассказов в интервью клубной пресс-службе. – Но это наша задача. Работаем, готовимся дальше к сезону.

Сейчас последствия травмы не беспокоят. Много тренировался дополнительно. На первом сборе у меня было две тренировки в день по два часа. Была большая нагрузка. Сейчас приходится еще больше работать, потому что пропустил часть сезона, потом был отпуск, так что надо набирать».

Напомним, Рассказов получил травму голеностопа 21 апреля в матче с «Енисеем» (2:0), в котором забил свой первый гол за «Спартак».

В среду «Спартак» стартует на предсезонном турнире в Австрии матчем с «Ростовом». Начало игры – 19:00 (мск).

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