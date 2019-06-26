Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями «Персеполиса» в Стамбуле.
Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
«Персеполис» ищет замену хорватскому наставнику Бранко Иванковичу, который перешел на работу в саудовский клуб «Аль-Ахли».
Отметим, что новый чемпионат Ирана стартует 30 июля.
Массимо Каррера тренировал «Спартак» в 2016 - 2018 годах.
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