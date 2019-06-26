Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт - Советский спорт
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26 июня 2019 11:22ФутболСпирин Дмитрий

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил предложение возглавить иранский «Персеполис».

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями «Персеполиса» в Стамбуле.

Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

«Персеполис» ищет замену хорватскому наставнику Бранко Иванковичу, который перешел на работу в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Отметим, что новый чемпионат Ирана стартует 30 июля.

Массимо Каррера тренировал «Спартак» в 2016 - 2018 годах.

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