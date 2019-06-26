Николай Рассказов: Очень рад, что Ещенко будет в «Спартаке» как минимум еще год

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался о решении клуба продлить контракт с другим игроком, выступающим на правом фланге обороны, – Андреем Ещенко.
«Очень рад, что Андрей будет с нами как минимум год, – сказал 21-летний Рассказов в интервью клубной пресс-службе. – Хотя мы и конкуренты по позиции мы всегда хорошо общаемся. Он всегда поддерживал меня с самого первого дня в основе. Так что я очень рад, супер».
Напомним, 35-летний Ещенко проведет четвертый сезон в «Спартаке». За три предыдущих года он сыграл за красно-белых в 76 матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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